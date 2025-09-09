Börtönnel fenyegeti az újságírókat Magyar Péter, a MÚOSZ hallgat

Ezt követően, 2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat:

A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.

A Fidesz frakcióvezetője kitért arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető. A Fidesz–KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a büntető törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

A MÚOSZ-t megkereste az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet is, egyelőre azonban nem válaszoltak a lapnak.

Nem marad következmények nélkül a kötcsei gyűlölet − feljelentést tett a közmédia

Szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért − közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda kedden az MTI-vel.