Magyar–amerikai összhang: teljesen egyetértünk Trumppal az illegális bevándorlás ügyében
A magyar kormány teljes mértékben egy követ fúj Donald Trump amerikai elnökkel az illegális bevándorlás kérdésében, és továbbra sem fogja beengedni a migránsokat az országba − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.
Orbán Viktor és Donald Trump
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ-közgyűlés keretében egy globális menedékjogi rendszerrel foglalkozó, amerikai szervezésű ülésen is részt vett, ahol sérelmezte, hogy Európa élen jár a menekültek és az illegális bevándorlók tudatos összemosásában, miközben csak a nemzetközi jogot kellene itt érvényesíteni, amely világosan különbséget tesz ezen két kategória között.
Figyelmeztetett arra is, hogy
az illegális migráció és a terrorizmus között nagyon szoros összefüggés van, a két jelenség ugyanis egymást táplálja, hiszen a terrorizmus a bevándorlóáradatok egyik fő kiváltó oka, és az embertömegben potenciális merénylők bújhatnak meg.
„Sajnos Nyugat-Európa megitta a levét a brüsszeli migrációs politikának: párhuzamos társadalmak, no-go zónák, bandaháborúk, modernkori antiszemitizmus, a hangos kisebbség elnyomása” − sorolta.
Ezért aztán mi, magyarok természetesen a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogunk beengedni illegális migránsokat. Mi továbbra is védjük a határainkat, védjük a szuverenitásunkat, védjük a magyar emberek és Magyarország biztonságát
− erősítette meg.
Szijjártó Péter aláhúzta, hogy
Donald Trump amerikai elnök idén hivatalba lépésével a magyar álláspont is teljesen más megvilágításba került a nemzetközi porondon, s így már nem teljesen ellenséges térben kell mozogni, mint korábban.
„Az amerikaiakkal teljes mértékben egy követ fújunk, ugyanis az illegális migrációval szembeni fellépés a Trump-kormányzat egyik legfontosabb célkitűzése” − fűzte hozzá.