2 órája
Külügyminiszter: mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében
Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón. Szijjártó Péter erre úgy reagált közösségi oldalán, hogy „a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”.
Szijjártó Péter
Forrás: Facebook
„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A miniszter posztjához mellékelte az Indexen kedden megjelent cikket, amely szerint Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.
Az amerikai elnök a cikk szerint közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.