2 órája
Komoly előnyt szedtek össze nyáron a kormánypártok
Az ellenzék eközben fáradtan áll rajthoz.
Orbán Viktor miniszterelnök
Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója szerint a kormányoldal számára egyértelműen több a kedvező jel: a tapasztalt vezetés, a nagy rutin, a szervezettség és a nyáron kialakított tematizációs fölény mind mellette szól – írja a Magyar Nemzet.
2025 nyarán a parlamenti ellenzék szőrén-szálán eltűnt a közélet arénájából, sőt egyenesen felszívódott, ami nem csak az Országgyűlés szünetének és a nyári szabadságolásoknak volt köszönhető. A korábbi baloldali összefogás pártjai közül csak az immár Gyurcsány Ferenc nélküli Demokratikus Koalíció mutat életjeleket, ám az is jelentősen megtépázva, legfeljebb az országos politika másodvonalában
– írta elemzésében a politológus.
A XXI. Század Intézet igazgatója a Tisza Párttal kapcsolatban kiemelte,
„az ellenzéki oldal vezető erejének sem szervezett pártja, sem egyéni képviselőjelöltjei, sem országos ügyei nincsenek. Brüsszeli és budapesti frakciójuk között több személyi átfedés akad, utóbbi vezetője le is mondott, a második-harmadik sorban pedig láthatóan emberszűkében vannak.”
Békés Márton szerint a Nemzet Hangja és a Voks 2025 szavazásokból jól látható, miként áll a két legnagyobb párt támogatottsága.
