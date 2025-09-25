szeptember 25., csütörtök

Kormányinfó

34 perce

Kövesse nálunk élőben Gulyás Gergely sajtótájékoztatóját

Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.

MW
Kövesse nálunk élőben Gulyás Gergely sajtótájékoztatóját

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 9:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

 

