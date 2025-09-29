Hogyan állítható meg a Száhel-övezetből Európába irányuló illegális migrációs nyomás?

A migráció megfékezésének kulcsa a kiindulási országok stabilizálása, a gazdasági fejlődés elősegítése és a nemzetközi együttműködés erősítése – erre mutattak rá neves nemzetközi szakértők is az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián, írja a Magyar Nemzet. Ha a kibocsátó térségekben élőknek helyben biztosítanak perspektívát, a migrációs nyomás is csökkenhet – ellenkező esetben a tranzitországok túlterhelődnek, Európa pedig tartós feszültségekkel néz szembe. A Száhel-övezet az EU biztonsági és migrációs határának a külső védvonala, mivel Európa közvetlen szomszédjainak a szomszédjai tartoznak ide.

Az afrikai Száhel-övezetben a népességnövekedés, a víz- és élelemhiány, valamint a politikai és biztonsági válságok, fegyveres konfliktusok együttesen súlyos humanitárius helyzetet teremtenek. A térségben aktív szélsőséges csoportok vallási közösségeket is üldöznek, ami tartós instabilitást és tömeges migrációt idéz elő.

A Száhel-övezetben a migrációs kockázat, az Európa felé irányuló illegális migrációs nyomás az elmúlt időszakban tovább növekedett.

Ez súlyos kockázatot jelent az Európai Unió, illetve ezáltal Magyarország biztonságára is.

Terrorizmus a Száhel-övezetben: rengeteg áldozatot követel

Az afrikai Szaharától délre húzódó Száhel-övezet a terrorizmushoz köthető halálesetek száma alapján 2024-ben a világ terrorfenyegetésnek leginkább kitett része volt – a Global Terrorism Index (GTI) jelentése alapján a terrorista cselekményekhez köthető halálesetek 19 százaléka ott történt tavaly. A jelentés összesítése alapján

a régió terrorizmussal leginkább fertőzött országa tavaly Burkina Faso volt: az országban több mint 700 halálesetet regisztráltak,

amelyek olyan csoportokhoz kapcsolhatók, mint az al-Kaidához köthető, Jama’at Nusrat al-Islam wa’l-Muslimin (JNIM). A CSIS márciusban kiadott jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy a JNIM jelenti a legnagyobb fenyegetést a régióban. Tagjai az egész Száhel-övezetben a sária szélsőséges formáját kívánják bevezetni. Nigériában tavaly több mint 400 ember vesztette életét terrorista támadásokban. A felkelők falvakat, katonai előőrsöket és nyilvános gyűléseket vettek célba.