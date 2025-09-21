4 órája
Győzött a Fidesz–KDNP Józsefvárosban
A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ez a leadott voksok több mint fele.
Kozma Lajos és csapata
Forrás: Facebook
Újabb kínos baki a Soros-blogon, Ruszin-Szendi fegyverhordása után ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelméről hazudtak. Szintet lépett a politikai aktivizmus a liberális médiában - írta a Magyar Nemzet.
Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót.
A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.
A 444 azonban nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet.
Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.
Ehhez képest a hivatalos végeredmény a Választás.hu-n így néz ki.
A héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán.
Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.
Kozma Lajos: Nem lehet a józsefvárosiakat ostobának nézni
– Boldog vagyok, hogy ezzel a csapattal nyerni tudtunk, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett ebben a kampányban – mondta a Magyar Nemzetnek Kozma Lajos, miután a Fidesz–KDNP jelöltjeként magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi időközi választáson Józsefváros 9-es körzetében.
– Bebizonyítottuk, hogy nem lehet se minket, se a józsefvárosi szavazókat ostobának nézni.
Azt gondolták, hogy hazugságokkal meg lehet vezetni az embereket.
Nagyon hálás vagyok mindenkinek, és felkészültem a munkára – jelentette ki az új képviselő.