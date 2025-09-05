szeptember 5., péntek

Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány az idősekhez (videó)

A napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebookon.

Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány az idősekhez (videó)

Már postázzák az élelmiszer-utalványokat az időseknek (illusztráció)

Forrás: MW

Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszer-utalvánnyal segíti.

A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét is megtalálhatják az érintettek

– jelezte.

A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy

hogy összesen három darab 5 000 forintos, három darab 3 000 forintos, két darab 2 000 forintos és két darab 1 000 forintos utalvány van. Egy íven két utalvány van, ezért a középen található perforáció mentén, ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani.

 

A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra

– jelentette ki Nyitrai Zsolt.

