A Tisza-adó milliárdos megalkotójának lenne miből fizetnie a megemelt járulékot
Nem szükölködik, mesés vagyonnal rendelkezik a Tisza-adó atyja, a párt adópolitikai szakértője, Magyar Péter embere. Az Ellenpont górcső alá vette Dálnoki Áron érdekeltségeit és ingatlanvagyonát.
Magyar Péter és Dálnoki Áron
Forrás: Magyar Nemzet
A Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt a brutális adóemeléssel járó Tisza-adót kidolgozó Dálnoki Áron üzleti érdekeltségeibe – írta a portál cikkét szemléző cikkében a Magyar Nemzet.
Az oknyomozó portál kiemelte, hogy
a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag.
Emellett Dálnoki felesége, egy bizonyos Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.
Ugyanabban a luxusvillaparkban lakik Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron
Dálnoki-Bolgár Judit édesapa nem más ugyanis, mint a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.
A Dálnoki-Bolgár házaspár ennek a hatalmas vagyonnak a haszonélvezőiként jelentős üzleti befolyáshoz jutott. A házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.
A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak több nagyértékű ingatlanja is van