Brüsszelnek zsarolható vezető kell Magyarország élére, ez lenne Magyar Péter

„Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek. Engedjük be a migránsokat, adjuk fel a rezsicsökkentést, alakítsuk állt a családtámogatást és szálljunk be a háborúba” – tájékoztatott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban.

Mint mondta, ezekre a mostani kormány mind nemet mond. Jelezte: Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni. Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.