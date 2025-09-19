3 órája
Böröndi Gábor: a drónok tömeges megjelenése átalakította a modern harcmezőt
A Magyar Honvédség parancsnoka arról is beszélt, hogy miket kell mérlegelni, amikor egy ország területére idegen drónok szállnak be.
„Megtettük a szükséges lépéseket, fokoztuk bizonyos légvédelmi repülőeszközöknél a készenlétet, illetőleg a légtérellenőrzést, légtérfigyelést magasabb szintre emeltük” – jelentette ki Böröndi Gábor vezérezredes a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A vezérkar főnöke a NATO-szövetséges Lengyelország és Románia területén történt súlyos drónincidens kapcsán elmondta, hogy a Magyar Honvédség ilyen esetben azonnal reagál, ahogy a szomszédos államokban is megtörtént, hiszen nem tudjuk, hogy elszigetelt eseményről van szó, vagy egy sorozat részéről.
A következő lépés az azonnali információkérés a NATO-tól, a NATO légierő-parancsnokságától. Ezt egészítette ki Böröndi Gábor szeptember 12-i találkozója a lengyel vezérkari főnökkel, Wiesław Kukuła vezérezredessel, aki megosztotta a tapasztalataikat, hogy mikor kapcsolták fel a lengyel nemzeti légvédelmi rendszert, mik voltak az észlelések, milyen földi, illetve légi erőket, eszközöket használtak, és mikor kapcsolódtak be a drónok elhárításába a holland felségjelű F–35-ös vadászgépek.
A vezérezredes emlékeztetett, hogy 2022 márciusában egy eltévedt szovjet gyártmányú, de ukrán felségjelű eszköz átrepült Magyarország felett, és becsapódott Zágráb mellett. Amikor ez után nem sokkal átvette a Honvéd Vezérkar főnöki beosztását, feldolgozták, mi történt, mit láttak, milyen reakciók voltak rá.
A Magyar Honvédség azóta is folyamatosan gyakorol, és beépíti a működésébe a legújabb tapasztalatokat
– hangsúlyozta. Hozzátette: azt mindenképpen leszögezi, hogy általánosságban Magyarország légtere, a légtér szuverenitása megfelelő védelemmel bír, de egyes elszigetelt események vagy egyes drónok berepülése minden országnak kihívást jelentenek. Egyrészt ezek a drónok nem nagy radarkeresztmetszetűek, tehát nagyon nehéz a felderítésük, nyomon követésük, másrészt ha befogják és azonosítják, kérdés, hogyan tudják megsemmisíteni anélkül, hogy azzal állampolgárokat veszélyeztetnének – magyarázta.
Böröndi Gábor jelezte, hogy a Magyar Honvédség már szerzett be drónelhárító rendszereket, amelyeket a gyakorlatokon folyamatosan tesztelnek. Emellett a Magyar Honvédség drónképességének a megteremtésén is dolgoznak: a kicsitől egészen a nagy hatótávolságú drónokig.
Egyértelmű, hogy a drónok tömeges megjelenése átalakította a modern harcmezőt, más dimenzióba került a hadviselés
– jelentetett ki a vezérkar főnöke. Majd rámutatott: látni, hogy az erőfölény érvényre juttatását is meg tudják akadályozni ezek az eszközök, hiszen a drónok mint szenzorok meglátják, felderítik, értékelik a helyzetet, és ha kell, mesterséges intelligencia vagy emberi erőforrás segítségével rávezetést, csapást hajtanak végre. A Magyar Honvédségnek erre is kell felkészülnie.
Böröndi Gábor mindemellett beszélt még az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról, arról, hogy Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal mind NATO-tagságunk, mind pedig a két ország és hadseregeik közti baráti viszony miatt, szólt a mesterséges intelligenciáról, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka üzent is a magyar embereknek. A teljes interjút elolvashatják a Magyar Nemzeten.