1 órája
Véres akciók és fenyegetések – így tevékenykedik az Antifa
Ellentüntetések, online zaklatás, halállisták, fenyegetések és brutális támadások – az Antifa mozgalom ilyen módszerekkel lép fel politikai ellenfeleivel szemben. Orbán Viktor pénteken bejelentette: kezdeményezi a mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását. A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be, mit érdemes tudni az Antifáról. Az első rész a mozgalom történetével és módszereivel foglalkozik, kiemelve, hogy az Antifa nemrég Magyarországra irányította célkeresztjét.
Illusztráció
Forrás: MTI/EPA
Fotó: OMER MESSINGER
Az Antifa mozgalom, vagyis az Antifasiszta Akció, olyan nemzetközi hálózat, amelynek célja – elvben legalábbis – a fasizmus, a rasszizmus, a szélsőjobboldali ideológiák elleni küzdelem. Az Antifa ugyanakkor nem egységes szervezet, hanem különböző csoportok és egyének gyűjtőneve.
Az Antifa gyökerei az 1920-as, ’30-as évekre nyúlnak vissza: Németországban az 1930-as évek elején a kommunista és szocialista csoportok eredetileg a nácik ellenében hozták létre. A mozgalom tagjai ma már különböző módszereket alkalmaznak, beleértve a tüntetéseket, az online aktivizmust és a közösségi szerveződést. Egyes csoportjai nem riadnak vissza az erőszakos eszközöktől sem, ha úgy vélik: fenyegetik őket. Erőszakos módszereik miatt gyakran bírálják is őket, egyes csoportjaik rendkívül szélsőségesek, veszélyt jelentve a szólásszabadságra és a társadalmi békére – írta korábban a Magyar Nemzet.
Zaklatnak az interneten és a valós életben
Ellentüntetéseiken általában is előszeretettel zavarják, illetve akadályozzák meg olyanok megmozdulásait, akiket szélsőjobboldalinak tartanak. Internetes tevékenységük pedig magában foglalhatja a „szélsőjobboldali propaganda” terjesztésének megakadályozását, aktivisták online zaklatását. Stratégiájuk és taktikájuk a Szrgya Popovics és Saul Alinsky nevével fémjelzett felforgató, hatalomátvételi forgatókönyvekhez köthető – olvasható a lap cikkében.
Trump már korábban lépett volna
Az Antifa az egyesült államokbeli Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) zavargásokba torkolló demonstráción is szerepet vállalt, kapcsolatban állva a neo-marxista „woke” ideológiát hirdetőkkel is. A „do(x)xing” elnevezésű módszerükkel politikai ellenfeleik személyes adatait hozzák nyilvánosságra, illetve halállistákat állítanak össze.
Antifa támadók miatt kellett menekülnie a Hír TV stábjának (videó)
Donald Trump amerikai elnök már 2020-ban felvetette az Antifa terrorszervezetté nyilvánításának lehetőségét, éppen a George Floyd halálát követelő baloldali zavargások szítása miatt. Igazságügyi minisztere, William Barr akkor azt közölte: „az Antifa és más hasonló csoportok által keltett és végrehajtott erőszak a zavargásokkal kapcsolatban belföldi terrorizmus, és ekképp is kezeljük”. Ekkor azonban még a szólásszabadsághoz kapcsolódó jogi aggályok merültek fel a betiltással szemben Washingtonban.
Mindeközben a német baloldal egy része egyfajta verőlegényként használja az Antifát, erről bővebben ITT olvashat.
Minden eszközt bevethetnek hazánkban is az antifák ellen
Nyílt és titkosszolgálati eszközöket is be lehet vetni akkor, ha terrorszervezetté nyilvánítják az Antifa-csoportot. Az eljárás nem több hónapig vagy évig tart, hanem viszonylag hamar véget érhet. Attól a pillanattól pedig megkezdődhetnek a nyílt és fedett eljárások, és fel lehet számolni a szervezetet.
Ha terrorszervezetté nyilvánítanak egy szervezetet, akkor azzal szemben gyakorlatilag nyílt és titkosszolgálati erőkkel, eszközökkel és módszerekkel lehet fellépni. A tevékenységét be lehet tiltani, és az adott országon belül minden olyan ember ellen el lehet járni, aki ezzel a szervezettel kapcsolatot tart, szponzorálja, helyszínt ad a rendezvényeinek vagy bújtatja őket
– mondta a Magyar Nemzetnek Horváth József. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese hozzátette, hogy az Antifa-csoportok onnantól kezdve tiltva lennének, és úgy lehetne eljárni ellenük, mint akár az Iszlám Állam ellen.
A teljes cikk ITT olvasható el.