Az Antifa Budapestre irányította akcióját: a 2023-as embervadászat részletei
Az Antifa Mozgalom Budapesten végrehajtott 2023-as akciója során valóságos embervadászat zajlott, amely az utóbbi idők legbrutálisabb hazai támadása volt. A Magyar Nemzet cikksorozatának második részében az akkori események részleteit mutatja be, kiemelve, hogy az érintett vádlottak közül egy, Ilaria Salis, jelenleg uniós parlamenti képviselőként élvez mentelmi jogot. Hogy a nőt ez meddig védi, arról éppen a jövő héten születhet döntés az Európai Parlamentben.
A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be mindezt, amit az Antifa mozgalomról tudni kell, a mostani részben a magyar célpontok elleni Antifa-támadásokkal foglalkoznak, azok közül is a legsúlyosabbal, a 2023 februári brutális támadássorozattal.
A legsúlyosabb támadás minden kétséget kizáróan a 2023-as támadássorozat volt: február 9. és 11. között összesen öt brutális támadást hajtottak végre Budapesten. Az akciókért a Antifa rohamosztag, a Hammerbande (vagyis a kalapácsos banda) tagjai feleltek.
A „kalapácsosokhoz” köthető emberek 2022-ben határozták el, hogy a németországihoz hasonló erőszakos cselekményeket követnek el Budapesten is. A támadásokat a Becsület Napja elnevezésű szélsőjobboldali eseményre tekintettel 2023. február 11. napjára, illetve az azt megelőző, és azt követő napokra tervezték.
Alaposan előkészített akció volt
Az antifák a támadások szervezésekor egy darknetes alkalmazáson keresztül, vagy személyes találkozók alkalmával egyeztettek egymással. Az elkövetők megosztották egymás között az előkészületekkel, így különösen az utazással, a szálláshelyek biztosításával, a támadás eszközeinek beszerzésével, a helyszín, illetve menekülési útvonalak feltérképezésével kapcsolatos feladatokat. Az akciónak alaposan megtervezett, pontos, begyakorolt forgatókönyv szerinti menete volt.
A támadások időtartamát harminc másodpercben határozták meg, amelynek mérése az irányító feladata volt, aki a támadást vezényszavakkal indította meg, illetve állította le, majd ezután a társai menekülésében segédkezett. A figyelő feladata a környezet szemmel tartása, valamint a kívülálló személyek beavatkozásának megakadályozása volt, a további tagok pedig a támadás végrehajtói voltak.
