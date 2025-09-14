szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az igazság órája

36 perce

Alaszkában megszületett az orosz–ukrán béke kerete (videó)

Címkék#Az igazság órája#Trump-Putyin-találkozó#migráns#alaszka#Ukrajna#Ursula von der Leyen

Lehet hisztérikusan kiabálni, hogy ez nem elég igazságos, de legalább a vérengzésnek véget vetne.

MW
Alaszkában megszületett az orosz–ukrán béke kerete (videó)

Donald Trump amerikai elnök az augusztusi alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel készült felvételek egyikét mutatja a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én

Forrás: MTI/EPA/UPI POOL

Fotó: Annabelle Gordon

„Értem, hogy Ursula von der Leyennek nehéz megemésztenie az alaszkai találkozót, és látom is rajta, hogy ez még mindig nem sikerült” – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője von der Leyennek az EU állapotáról tartott beszéde kapcsán. 

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Mert Alaszkában megszületett a béke kerete, Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodott, hogy hogyan fog kinézni körülbelül a béke. Ezt az európai háborúpárti vezetőknek csak végre kellene hajtani, de azóta sem sikerült 

– jegyezte meg a geopolitikai elemző. 

Az ökölvívásban is van olyan, amikor a bíró oda megy a nagyon-nagyon megvert bokszolóhoz, és azt mondja, hogy ezt most hagyjuk abba

 – példálózott Apáti Bence publicista, a Megafon véleményvezére. 

Lehet, hogy csorbulni fog az illető karrierje, lehet, hogy elvesztett egy világbajnoki övet, de életben marad, nem szenved súlyos sérülést. – Ukrajna estében is ugyanez a helyzet, lehet hisztérikusan hápogni, hogy ez nem elég igazságos, de lehet, hogy nem kellene még több millió ártatlan ukránt, köztük kárpátaljai magyarokat megölni

 – hangsúlyozta Apáti Bence. 

Ursula von der Leyen szerint a migrációs paktumot végre kell hajtani, szét kell osztani a migránsokat a tagállamok között. Koskovics Zoltán hangsúlyozta: a Tisza Párt elfogadja a brüsszeli irányítást, mert az Európai Néppárt (EPP) tagja.

 A Tisza önként és dalolva belépett abba az Európai Néppártba, amelyik elvárja tőlük a migránsok újraelosztását és Ukrajna támogatását. Magyar Péterék ebből nem tudnak kilépni, ezt hajtanák végre, ha kormányra kerülnének

 – mutatott rá a geopolitikai elemző. 

A Tik-Tokon rengeteg videó jön velem szembe, amelyen Magyarországra látogató nyugat-európaiak azt mondják, hogy milyen csodálatos, hogy nálunk sötétedés után ki lehet menni sétálni 

– mondta Apáti Bence. 

Ezt megszoktuk és természetesnek vesszük és azt gondoljuk, hogy ez mindenhol így van. – Nem így van! – hangsúlyozta a Megafon véleményvezére, hozzátéve: elmegy valaki Barcelonába, Madridra, Párizsba tapasztalni fogja, hogy nem fog tudni kimenni még a frekventált helyeken sem éjszaka a migránsbandák miatt, és azt is tanácsolják az oda látogató vendégeknek, hogy este 10 után ne menjenek ki sehova. 

Az Igazság órának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu