Döntések

2 órája

A nemzeti konzultáció ötödik kérdése a társasági adóról szól (videó)

Címkék#Hidvéghi Balázs#adóemelés#nemzeti konzultáció

Itt a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése: Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével? – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Hidvéghi Balázs elmondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt.

Rámutatott: a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése. Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely, és rekord alacsony munkanélküliség – tette hozzá.

Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót – folytatta, hangsúlyozva: ez több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

„Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár közölte, a döntés, ami előttünk áll, világos: folytatjuk a magyar utat adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével, vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt, és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket!

 – mondta.

Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultáció összes, végleges kérdése:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

 

