Illegális bevándorlás

1 órája

A Hír TV stábjára támadtak a migránsok Párizsban (videó)

Címkék#migráns#illegális bevándorlás#migráció

Éppen a migrációs helyzetről forgattak, amikor egy csoport illegális bevándorló lépett oda a stábhoz.

MW

A migrációs helyzetről forgatott a televízió stábja, amikor az illegális bevándorlók rájuk támadtak. A brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban – írta a Magyar Nemzet a Hír Tv alapján.

Fotó: MTI/EPA/Kay Nietfeld

A stáb a francia főváros egy olyan részén forgatott, ahol több száz illegális bevándorló él az utcán.

A riporter egy férfival beszélgetett, aki arról beszélt, hogy illegálisan érkezett Franciaországba, nem dolgozik, droggal és más „dolgokkal” üzletel azért, hogy a családját eltartsa. Ekkor egy nagyobb migráns társaság odalépett a stábhoz, és elkezdtek ordibálni velük, azt mondták, hogy azon a helyen nem lehet filmezni. A stáb jelezte, hogy megértették, azonban a migránsoknak ennyi nem volt elég.

Az operatőr mögé léptek, és leverték a kamerát a válláról, majd körbevették őket, és üvöltözve elüldözték őket a helyszínről.

 

