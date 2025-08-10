Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Körről: vigyázat, hamisítják! (videó)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban elmondta:

a zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen.

A kormánypárti politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.

Kocsis Máté elárulta a Zebra Digitális Polgáti Kör őszi terveit

„Hamarosan már nyolcezren leszünk, és ez fantasztikus! Sokan kérdezitek, hogy mi a következő lépés. Nos, most még erőt gyűjtünk, és muszáj eljutnunk minimum a tízezer tagig, ezért kérünk benneteket, hogy hívjátok meg jobboldali ismerőseiteket, olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral

a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen

– írta Kocsis Máté, a Zebra Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában. Hozzátette, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott

– húzta alá Kocsis Máté.