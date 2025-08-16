Befejeződött az amerikai–orosz elnöki találkozó, Trump és Putyin sajtótájékoztatót tart (frissül)

Cikkünk frissül!

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány órával ezelőtt érkezett meg Alaszkába, majd csaknem háromórás tárgyalást folytattak – adta hírül a Magyar Nemzet.

A hosszú megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a tárgyalást követően a sajtó elé állt, hogy beszámoljanak a megbeszélés eredményeiről. Vlagyimir Putyin nyitotta meg a sajtótájékoztatót, és kijelentette, hogy a tárgyalások „konstruktív légkörben, kölcsönös tiszteletben zajlottak”.

Nagyon alapos és hasznos tárgyalásokat folytattunk

– mondta, és köszönetet mond Donald Trumpnak az alaszkai csúcstalálkozó kezdeményezéséért.

Teljesen logikus, hogy itt találkoztunk, hiszen országaink, bár óceánok választanak el minket, szoros szomszédok.

- mondta Putyin, hozzátéve:

Amikor találkoztunk, amikor kiszálltam a repülőgépből, azt mondtam: Jó napot, kedves szomszéd! Örülök, hogy látlak.

A tárgyalás előtti fotózkodás káoszba fulladt

Mint ismert, pénteken a két elnök megérkezett az ukrajnai rendezést célzó amerikai–orosz csúcs helyszínére, az alaszkai Anchorage-be.

Putyin gépe nem sokkal Trump érkezése után landolt. A két elnök a kifutópályán találkozott.

Trump and Putin met and shook hands



Trump és Putyin a kézfogás után nem sokkal már be is szálltak közösen egy limuzinba és elhagyták a területet.

Donald Trump, Vlagyimir Putyin és delegációjuk tagjai a csúcstalálkozó helyszínére érkezve először a sajtó munkatársai előtt váltott néhány szót, láthatóan kedélyes volt a beszélgetés.

Információk szerint azonban a fotózkodás káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva kiabáltak a teremben, javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel − tudta meg az Origo.

