Elkezdődött a történelmi amerikai–orosz csúcs: Trump és Putyin megérkezett Alaszkába (videó)

Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, Oroszország vezetője. Az Air Force One fedélzetén Trump mellett az amerikai delegáció is feltűnt: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA-igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter − adta hírül a Magyar Nemzet.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán

Forrás: AFP

Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője − tudta meg az Origo.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség az orosz elnöki delegáció gépéről osztott meg egy videót.

Vlagyimir Putyin gépe nem sokkal Trump érkezése után landolt. A két elnök a kifutópályán találkozott.

Trump and Putin met and shook hands



🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/O3CwYBO3fN — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

Trump és Putyin a kézfogás után nem sokkal már be is szálltak közösen egy limuzinba és elhagyták a területet. Az újságírók kérdésére egyelőre nem válaszoltak.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője a Reuters hírügynökség jelentése szerint elmondta, hogy a megbeszélésen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is jelen lesz, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik az Ukrajnáról szóló amerikai-orosz csúcstalálkozón az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázison, 2025. augusztus 15-én

Fotó: AFP / Forrás: AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin és Trump megbeszéléséhez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is csatlakozik.

Donald Trump, Vlagyimir Putyin és delegációjuk tagjai a csúcstalálkozó helyszínére érkezve először a sajtó munkatársai előtt váltott néhány szót, láthatóan kedélyes volt a beszélgetés.

Információk szerint azonban a fotózkodás káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva kiabáltak a teremeben, javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel − tudta meg az Origo.