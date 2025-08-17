Trump egy tárgyalóasztalhoz ültetné Putyint és Zelenszkijt

Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott beszélgetés során jelentette be, hogy háromoldalú találkozót szervez. Donald Trump a tervek szerint hétfőn találkozik majd az ukrán elnökkel Washingtonban, ott feltehetőleg megbeszélik a felek a részleteket – írja az Axiosra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem kötelezte el magát egy ilyen találkozóra

– áll a cikkben, amely arra is kitér, hogy Putyin milyen kéréseket fogalmazott meg az Egyesült Államoknak és Ukrajnának.