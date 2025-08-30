1 órája
Nacsa Lőrinc: a kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb
Kárpátalja jövőjét vitatta meg Nacsa Lőrinc államtitkár, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, valamint Balogh Lívia, a KMKSZ ungvári szervezetének a vezetője a Tranzit fesztiválon. Szó esett az ukrajnai háború lezárásának a lehetőségeiről, de kiderült az is, hogy Magyar Péter a KMKSZ egyetlen politikusával sem találkozott, amikor Kárpátalján járt.
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j), Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári szervezetének vezetője (j2), Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke (b2) és Móna Márk moderátor (b) a Beszéljük meg Kárpátalját! – Politikáról, megmaradásról, jövőről című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.
Nacsa Lőrinc hangsúlyozta:
a KMKSZ és a magyar kormány az egyházakkal szövetségben számos programmal segíti a kárpátaljaiakat, azonban a kárpátaljai magyaroknak – de az orosz és ukrán embereknek, sőt egész Európának is – a legnagyobb segítség a béke lenne.
Balogh Lívia, a KMKSZ ungvári szervezetének vezetője azt mondta: a háború Ukrajnában és Kárpátalján is minden családot érint akár a besorozások, akár a gazdasági válság vagy a családok szétszakítottsága miatt, és nincs aki ebből kimaradhat.
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szerint
bár Kárpátalja távol van a frontvonaltól, az embereknek rendkívüli feszültségben kell élniük, és a lakosság jelentős része külföldre távozott.
