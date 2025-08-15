39 perce
Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
Anchorage-ban, Alaszkában példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóját. A zárt katonai bázison tartott csúcstalálkozót egy hét alatt szervezték meg, az elnököket azonos szintű védelem illeti. A logisztikai kihívások ellenére a helyszínt több biztonsági zónával, légtérzárral és katonai készenléttel biztosítják.
Donald Trump amerikai elnök (balra) és Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezik Helsinkibe egy találkozóra 2018. július 16-án
Forrás: AFP
A CIA és az orosz biztonsági szolgálatok egyaránt részt vesznek a műveletben, szigorúan azonos feltételekkel. Ez a létszámra, a fegyverzetre, a járművekre, a tolmácsokra és a váróhelyiségek méretére is kiterjed. Ha például egy tárgyalóterem előtt tíz amerikai ügynök áll, ugyanennyi orosz őrnek is jelen kell lennie. Mindkét elnök saját járműveket és kommunikációs eszközöket használ, és a másik fél biztonsági személyzete nem közelítheti meg azokat − tudta meg az Origo.
Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet
A logisztikai körülmények komoly kihívást jelentenek: a nyári turistaszezon miatt kevés a szabad szállás és a bérelhető autó, ezért ideiglenes lakásokat, magánszállásokat és más államokból érkezett páncélozott járműveket vetnek be.
Trump így indult Alaszkába
Az amerikai elnök a találkozó előtt közösségi oldalán üzent a világnak.
Nagy a tét
– írta Trump röviden, utalva a megbeszélés jelentőségére.
Donald Trump amerikai elnök gépe elindult az alaszkai helyszínre: