Támogatja az ukránbarát Brüsszel Magyar Pétert

A feljegyzés ugyan nem nevez meg konkrét országot vagy politikust, de a sorok között világosan érzékelhető: Brüsszel számol a magyar politikai viszonyok változásával.

A dokumentumban szereplő „EU27 támogatásának helyreállítása” burkoltan arra utal, hogy az unió 2026-ban, a magyar parlamenti választások után vár fordulatot. Ezért jelenhetett meg Magyar Péter neve az uniós sajtóban mint Orbán Viktor lehetséges kihívója.

Mindez jól illeszkedik abba a tendenciába, hogy az Európai Bizottság és több nyugat-európai kormány nyíltan vagy burkoltan támogatja a magyar kormánnyal szemben álló szereplőket, így erősítve saját politikai céljaikat.

Az Euractiv szerint Ukrajna közben folytatja a reformokat, amelyek az uniós tagság előfeltételei miután Brüsszel korábban komoly bírálattal élt. Az uniós támogatás különösen fontos Litvánia számára, amely a szovjet megszállás emlékeit és az orosz fenyegetést saját biztonsági realitásaként éli meg.

A teljes cikk ITT olvasható el.