Szijjártó: a sportnak és a geopolitikának semmi köze egymáshoz (videó)

Szijjártó Péter a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB) korábban, 2013 és 2025 között vezető Thomas Bach díszdoktorrá avatásán vett részt a Testnevelési Egyetemen, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi bő tíz évben az emberiség a veszélyek korában élt, súlyos biztonsági, gazdasági és egészségügyi válságokkal kellett szembenézni.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi elnöke (k), miután díszdoktorrá avatták Budapesten, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2025. augusztus 20-án. Mögötte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Sterbenz Tamás, az egyetem rektora (b–j)

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

„Az elmúlt viharos évtized, ami mögöttünk van, sajnos nyugodtan nevezhető a hidegháború óta eltelt időszak legfeszültebb évtizedének. Minden egyes nehézség, amivel szembesültünk, szembesülünk, abba az irányba mutat, hogy a világot újra mesterségesen, erőszakosan, veszélyesen blokkokra akarják osztani” – húzta alá.

„A mi történelmünk közép-európai történelem, így mi pontosan tudjuk, hogy a világ újrablokkosodása totálisan ellentétes Magyarország érdekeivel, de mint sportnemzet, azt is világosan látjuk, hogy a világ blokkosodása totálisan ellentétes az olimpiai eszmével is” – tette hozzá.

Majd kifejtette, hogy az olimpiai eszme a sporton keresztül a béke és a megértés előmozdítását célozza. „Az olimpiai játékok a politikai és társadalmi megosztottságon felülemelkedő békés verseny és nemzetközi együttműködés színterét hivatottak biztosítani” – fogalmazott.

Szijjártó Péter nagyrabecsülését fejezte ki amiatt, hogy Thomas Bach „a legfőbb őrzője volt annak, hogy az olimpia hű maradjon az alapító atyák eszméihez”.

„Mi közép-európai nemzetként a magunk történelmével és a magunk sporttörténelmével kifejezetten nagyra becsültük azt, hogy elnök úr igyekezett megmenteni azt az alapelvet, hogy az olimpiáról senkit sem lehet kirekeszteni az útlevele vagy a nemzeti hovatartozása alapján” – mondta.

„És örültünk annak, hogy szigorú feltételekkel ugyan, de mind az orosz, mind a belarusz sportolók részt vehettek legalábbis részben a párizsi olimpián. Ez több mint szimbóluma volt annak, hogy a sport felülemelkedjen a világ megosztottságán” – folytatta.