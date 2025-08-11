6 órája
Szijjártó Péter izraeli kollégájával egyeztetett
A két miniszter áttekintette a közel-keleti helyzet alakulását.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Izraeli kollégájával, Gideon Szaárral egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közel-keleti helyzetről – írja az MTI.
A tárcavezető arról számolt be a Facebookon az izraeli kollégájával folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy
az ukrajnai háború ügyében remélhetőleg sorsdöntő alaszkai csúcstalálkozó mellett a várható gázai események jelentik most a fő témát a nemzetközi politikában, ezért Gideon Szaárral áttekintették a közel-keleti helyzet alakulását.
Tájékoztatása szerint a megbeszélés során hivatali partnerével egyetértettek négy fontos kérdésben:
1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell! 2. A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani! 3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára! 4. A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten!