augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felmérés

2 órája

Hiába kritizál az ellenzék, a fiatalok többsége saját otthonra vágyik

Címkék#Szent István Intézet#Otthon start#lakásvásárlás

A Szent István Intézet legfrissebb reprezentatív felmérésében kiemelte, hogy a saját otthon megléte a stabilitás és a jövőtervezés egyik legfőbb alapja. A kutatás arra fókuszált, hogyan látják a magyarok jelenlegi lakhatási helyzetüket, milyen terveik vannak a családalapítással kapcsolatban, illetve miként értékelik az állami otthonteremtési és családtámogatási programokat.

MW
Hiába kritizál az ellenzék, a fiatalok többsége saját otthonra vágyik

Hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják

Forrás: Getty Images

Fotó: AndreyPopov

A magyar fiatalok saját tulajdonú otthonra és a családi adókedvezmények megtartására vágynak – derül ki a Szent István Intézet legfrissebb reprezentatív kutatásából. 

Forrás: Szent István Intézet
A fiatalok inkább a saját lakást részesítik előnyben a bérlemény helyett (Forrás: Szent István Intézet)

Mint ismert, a kormányzat által nemrég bejelentett kedvezményes, a fiatalok első lakáshoz való jutását lehetővé tevő fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel kapcsán számos Otthon start program jelent meg. Ezen kritikák az Otthon start program saját tulajdonú lakáshoz jutást támogató lehetőség helyett a tömeges bérlakásépítést szorgalmazzák.

A Szent István Intézet a kutatásában azt vizsgálta, hogyan vélekednek a magyarok a lakhatási helyzetükről, milyen családalapítási terveik vannak, és hogyan ítélik meg az állami otthonteremtési és családtámogatási programokat − írja a a Magyar Nemzet.

Az első kérdés arra irányult, hogy a magyarok szerint az államnak melyik lakhatási formát kellene elsősorban támogatnia. Az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést:

a válaszadók közel 60 százaléka a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.

Csak Budapesten népszerűbb az albérlet

Ez a tendencia különösen erős a vidéken élők körében, ahol a válaszadók közel 70 százaléka a tulajdonszerzést részesíti előnyben, valamint a fiatalabb, 18–39 éves korosztályban, ahol a válaszadók több mint 70 százaléka választja ezt. Ez arra utal, hogy a fiatalok számára a saját otthon a stabilitás és a
jövőtervezés egyik legfontosabb záloga.

Az összes demográfiai jellemző tekintetében egyedül a budapestiek körében magasabb (49 százalék) a bérlakásprogramot támogatók aránya, ami a nagyvárosi életforma és a magasabb ingatlanárak hatását tükrözheti.

Az intézet kutatásában arra is kitért, hogy a magyarok milyen formában tartják a leghatékonyabbnak a családok állami segítését: mindenkinek járó adókedvezmény formájában vagy csak a rászorulóknak nyújtott célzott támogatásként. Az eredmények egyértelmű társadalmi preferenciát mutatnak az univerzális, minden szülőnek járó adókedvezményekre. A válaszadók több mint 52 százaléka ezt a megoldást támogatná, szemben a 43 százalékkal, akik szerint a támogatásokat csak a rászoruló, szegényebb családoknak kellene folyósítani.

Forrás: Szent István Intézet
A többség szerint minden családot kell támogatni (Forrás: Szent István Intézet)

Ez a támogatói attitűd különösen a fiatalok (18–39 évesek) körében erős, ahol a 60 százalékot is meghaladja az univerzális kedvezményeket preferálók aránya, valamint a kisebb vidéki településen élők körében, ahol közel 60 százalék.

Érdekességképpen megemlítették, a budapestiek és a legidősebbek (60 évnél idősebbek) körében valamivel magasabb a célzott, rászorultsági alapú támogatás népszerűsége.

Ez az eredmény arra is utal, hogy a magyar társadalom a gyermeknevelést olyan, a közösség számára is értéket teremtő feladatnak tekinti, amelyet érdemes mindenki számára elismerni, nem csupán szociális kérdésként kezelni.

Az intézet rámutatott: mindezek arra engednek következtetni, hogy a saját otthon, a család és sok gyermek nem egy letűnt kor ideáljai, hanem egy élő, jelen lévő vágy a magyar társadalom széles rétegeiben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu