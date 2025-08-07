Leleplezték Rácz András „független szakértői” hitelességét

Az, hogy posztjai milyen utat jártak be a baloldali médiában, egyben megmutatja azt is, hogy „kinek volt kedves és kompatibilis ez a narratíva” – emeli ki az elemzés.

Bár az ukrán hatóságok elfogták a gyújtogatással gyanúsított 28 éves helyi férfit, a Rácz-féle gyanúsítás mégis tényként került a nyilvánosság elé – teszik hozzá.

Rácz szerepének egyik legérdekesebb vonása, hogy miközben médiamegjelenéseit a „független szakértő” aurájával próbálja hitelesíteni, retorikája és posztjai szinte tankönyvszerűen követik a politikai kommunikáció törvényszerűségeit: gyors, erős állítás; a bizonytalanság hol hangsúlyozása, hol elhallgatása, majd kritika esetén azonnali áldozatszerep.

Ez a dinamika egyszerre szolgálja saját ismertségét és a kormánykritikus médiatér igényeit: hangzatos mondatokból címlap, sejtetésekből kattintás lesz. A szakértői felelősség azonban nem állhat meg annál, hogy „én csak kérdezek”: ha valaki következetesen tényekre hivatkozik, akkor a saját sejtetéseit is ugyanazon a mércén kellene megméretnie, különben a szakmai hitelesség nem több, mint kirakat – idézi a Transzparens Újságírásért Alapítvány érvelését a Magyar Nemzet.

