1 órája
Putyin–Zelenszkij-csúcs: az osztrák sajtó szerint is Budapesten tarthatják
Magyarország fővárosa kerülhet a középpontba.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatójuk végén az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/AP
Fotó: Jae C. Hong
Egyre több jel mutat arra, hogy Magyarország fővárosa kerülhet a középpontba, ha sor kerül az orosz–ukrán vezetők találkozójára. Bár más városok is versenyben vannak, Budapest egyre inkább az első számú esélyesnek számít – írja az Origo.
A hírportál cikke szerint a Fehér Ház ugyan hivatalosan nem közölte, hol rendezhetik meg a tárgyalásokat, ám az osztrák lapok értesülései szerint a magyar főváros vezet a listán. Bécs és Genf továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz, de a diplomácia ritmusát jelenleg Budapest határozza meg.
Amennyiben a találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor magyar miniszterelnök számára hatalmas politikai győzelem lesz.
A találkozóra akár a hónap vége előtt sor kerülhet.
További részletekért kattintson.
Tusk nem akar budapesti békecsúcsot
Budapest? Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritási biztosítékot az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék
– írta közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök, számolt be róla a Magyar Nemzet.