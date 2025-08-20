Putyin–Zelenszkij-csúcs: az osztrák sajtó szerint is Budapesten tarthatják

A hírportál cikke szerint a Fehér Ház ugyan hivatalosan nem közölte, hol rendezhetik meg a tárgyalásokat, ám az osztrák lapok értesülései szerint a magyar főváros vezet a listán. Bécs és Genf továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz, de a diplomácia ritmusát jelenleg Budapest határozza meg.

Amennyiben a találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor magyar miniszterelnök számára hatalmas politikai győzelem lesz.

A találkozóra akár a hónap vége előtt sor kerülhet.

Tusk nem akar budapesti békecsúcsot

Budapest? Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritási biztosítékot az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék

– írta közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök, számolt be róla a Magyar Nemzet.