Zűzavar a baloldalon: Pulai szavai vihart kavartak a közvélemény-kutatók körében
A Magyar Nemzet kérdéssel fordult a baloldali közvélemény-kuatókhoz, miután a Publicus Intézet vezetője beismerte, hogy torzított méréseket közölnek. Tájékoztatás helyett vádaskodni kezdtek a baloldali közvélemény-kutatók, érdemi váaszt egyikük sem adott a lapnak.
Pulai András önleleplezése után teljes a káosz a baloldali közvélemény-kutatóknál
A Magyar Nemezt azt szerettük volna megtudni a Mediántól és a manipulációs kerekasztal többi résztvevőjétől, hogy a Pulai András által vezetett Publicushoz hasonlóan ők is felfelé torzító méréseket közölnek-e a Tisza népszerűségéről, illetve, hogy ők is a Fidesz előnyét mérik-e helyi szinten.
Érdemi választ szinte sehonnan nem kaptunk, ám a baloldali elemzőcégek közti koordináció megbomlását mutatja, hogy egymásnak erősen ellentmondó kutatásokat kezdtek közölni az utóbbi időben. Mindeközben stabil Fidesz-vezetést mutatnak olyan meghatározó think-tankek mérései, mint a Nézőpont vagy a Századvég.
A lap emlékeztet, hogy eluralkodott a totális zűrzavar a baloldali közvélemény-kutatók körében, miután Pulai András, a Publicus Intézet vezetője szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy felülmérik a Tiszát és alulmérik a Fideszt.
A Publicus szerint is vezet a Fidesz az egyéni választókerületekben
Pulai Andás kijelentései nyomán számos további kérdés merül fel az egymással összehangoltan működő baloldali elemzőcégek Magyar Péterék népszerűségét mutató méréseiről. A Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, hogy hogy
az Idea Intézet, a Závecz Research, a 21 Kutatóközpont, a Medián, valamint a Republikon Intézet is ugyanazzal a felfelé torzító módszertannal készíti-e az országos kutatásait, mint a Publicus, s hogy az egyéni választókerületben ők is a Fidesz fölényét mérik-e,
valamint arra is rákérdezett a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégenél, hogy miért nem publikálják a – Pulai szerint pontosabb – helyi szintű méréseiket.
