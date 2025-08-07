1 órája
Szuperhőshöz hasonlították a kormányfőt (videó)
Orbán Viktor és Dopeman meglepően közvetlen beszélgetésében szó esett Hulkról, a narancsszínről és a politikai pofonokról is.
Orbán Viktor miniszterelnök és Dopeman
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Meglepő pillanatokat hozott Orbán Viktor és Dopeman találkozása, amikor a rapper sajátos hasonlattal írta le a kormányfő politikai viselkedését:
– Miniszterelnök úrnak is Hulk-természete van, mint nekem – mondta Dopeman. – Ismeri a Marvelből Hulkot? Az a lényeg, minél inkább bántják, annál jobban berág, zöld lesz és izmosabb. A végén megveri az összes szuperhőst – tette hozzá a rapper.
Orbán Viktor: a kárpátaljai magyar férfi agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni
Orbán Viktor nevetve reagált a párhuzamra:
– Van a Fideszben is egy ilyen szöveg, ugye, hogy ütésre keményedünk. Ennyi, ezért mondom.