Interjú

50 perce

Orbán Viktor édesapja elmondta az igazságot Hatvanpusztáról

Orbán Győző azért vállalta el az interjút a Borsnak, mert mint mondta, a fiát, Orbán Viktor miniszterelnököt igaztalanul támadják rajta keresztül.

MW
Orbán Viktor édesapja elmondta az igazságot Hatvanpusztáról

Orbán Gyöző Orbán Viktor édesapja

Forrás: MW

Fotó: Balogh Dávid

Orbán Győző a Borsnak adott interjújában leszögezte, Hatvanpuszta egy gazdaság. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt, egy kostelep, amit 1945 után államosítottak, az állami gazdaság telephelye lett. 

A miniszterelnök nagyapja, apja, de még ő is dolgozott ott nyári diákmunkában. Orbán Győző elmondta, nagyon sok emlék fűzi oda, a fél életét itt töltötte, ezért lett a szívügye. A gazdaság a rendszerváltás után tönkrement, ezért végül úgy döntött, megvásárolja a szinte romokban heverő telepet. Lassan tíz éve dolgozik azon, hogy helyrehozza és feltámassza a mintagazdaságot. 

Arra a kérdésre, hogy miért volt ennyire fontos a gazdaság újraindítása, ezt válaszolta: 

Mezőgazdasági üzemmérnök vagyok a képzettségem szerint. Ez itt a mi vidékünk. Alcsúton és Felcsúton is laktunk, mielőtt Fehérvárra költöztünk. Itt voltunk fiatalok, itt kezdtünk önálló életet, ide született a három gyerekünk is. Szeretem ezt a helyet meg az itt élőket is. Hosszú éveken át itt éltem és dolgoztam… Nehezemre esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele. Meg sem fordult a fejemben, hogy ezért majd a fiamat ütik.

A miniszterelnök édesapja hozzátette, a földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére, és bár még évekig kell rajta dolgozni, de jövőre már beindulhat a gazdálkodás.

Orbán Győző az interjúban világosan elmondta azt is, mit láthatnak a leselkedők:

Portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep. Aztán a tisztilakot, ahol valaha a gazdatiszt családja élt. Visszaépítettem a valamikor béresházat is, itt laktak a telepen dolgozók és a családjaik. Kiütöttem a födémet, és könyvtárat csináltam belőle, itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból. Lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna. Az egyik nagy birkaistállóból műhelyházat csináltam, ahol feldolgozhatjuk a terményeket. Gépszín lesz, szerelőakna, aszaló, akarok pálinkafőzőt is, minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet. És persze szociális helyiségek, munkáslakás, ha igény lesz rá. Vannak raktárak, pincék, garázsok. A másik nagy birkaistállóból vendégházat csináltam. Ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen. A dédunokáknak csináltattam egy gyerekmedencét. 12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig. Aztán van itt egy nagy gépszín és egy hatalmas pajta, ami még mindig rogyadozik, de már nem ázik be. Azt már biztosan nem én fogom rendbe hozni. 

A Borsnak arról is beszélt Orbán Győző, hogy honnan volt pénze Hatvanpuszta felújítására, erről itt olvashat bővebben.

 

