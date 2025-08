Orbán Viktor: sokat fogunk dolgozni és nagyot fogunk nyerni! (videó)

Megtámadják-e az oroszok a NATO-t?

Hozzátette, abból indul ki, hogy Oroszország 140 millió ember, az EU 400 millió, a britek 70 millió, és még nem számolta az amerikaiakat. – Sokkal többen vagyunk, több a pénzünk, fejlettebb a hadiiparunk. Hogy győznek minket le az oroszok, ha négy ukrán megyét sem tudnak elfoglalni? Az oroszok nincsenek abban az állapotban, hogy fenyegetést jelentsenek Európára – mutatott rá.

A balti államok orosz fenyegetettsége kapcsán kitért arra is, mennyire lehet komolyan venni a NATO azon cikkelyét, miszerint ha az egyik tagállamot megtámadják, akkor mindegyik másik is úgy veszi, mintha őt támadták meg.

Emlékeztetett: a második világháborúban Lengyelországnak is volt kölcsönös segítségnyújtási szerződése a nyugatiakkal, ugyanakkor a németek támadása után hónapokig késett a részükről a válasz. Azonban mióta létezik a NATO, egyszer sem merték megtámadni annak egyetlen tagállamát sem.

Hangsúlyozta: egyik tagállam sem teheti meg, hogy ne segítsen a másiknak, ha azt megtámadják. Úgy véli, a balti államoknak érdemes hinniük a NATO-ban, hiszen senki sem lehet olyan ostoba, hogy megtámadja a szövetség bármelyik tagállamát, főleg hogy az USA és Törökország is része a NATO-nak.

Felhívta a figyelmet arra is, Németország 85 év után újra elkezd fegyverkezni kezd: ezzel ők lesznek Európa talán legerősebb hadserege, ami képes átalakítani mindent, amit mi eddig Európáról gondoltunk, ugyanis felborul az erőegyensúly.

Balkán, mint Európa puskaporos hordója

A miniszterelnök Milorad Dodik börtönbüntetéséről (másodfokon is elítélték a boszniai szerb köztársaság vezetőjét), és a balkáni eseményekről úgy vélekedett: ott azért történnek a bajok, mert az EU az új balkáni államokat nem integrálta az unióba. Magyarország és Görögország között a térképre ha ránézünk, akkor kiáltozik azért, hogy ez a térség is bekerüljön az unióba, ezért nagyhatalmi rivalizálások zajlanak, amerikaiak, oroszok, törökök, európaiak és még arabok is részesei ennek.

– Magyarországnak szövetséget kell kötnie a szerbekkel, amire nekik is szükségük van, az út- és vasútfejlesztésben már látszanak ennek a lenyomatai. A szerbek egy része Boszniában él, az ottani szerb köztársaság vezetője Dodik elnök. Azért ítélték el, mert nem hajtott végre az EU-ból érkező döntéseket, ami elfogadhatatlan. – Dodik továbbra is a Boszniában élő szerbek megválasztott vezetője, továbbra is eszerint fogjuk alakítani a politikánkat – szögezte le.

A kormányfő leszögezte: szövetséget kell kialakítani Észak-Macedóniával, Albániával és Bulgáriával, fontos a jó kapcsolat velük, hogy minél délebbre lehessen megállítani a migrációs útvonalat. – Százmilliós nagyságrendben fognak megindulni a migránsok Európa felé. Ha nem stabilizáljuk Afrikát, nagy bajban leszünk, hiszen Afrika még meg sem indult. Ne legyen invázió és ne jöjjenek be, a következő politikusnemzedék feladata lesz az Ausztriából felénk igyekvő migránsáradat megállítása – értékelt Orbán Viktor.

– A Balkánon lévő ortodox keresztényekkel, románokkal, szlovákokkal, lengyelekkel meg kell állapodnunk, csak velük együtt tudjuk Európát keresztényként megőrizni, politikai szövetséget kell egymással kialakítani, vagy összeroppantanak bennünket és úgy fogunk kinézni, mint a nyugat-európai országok – mutatott rá.

Migráció: Magyarországot meg kell őrizni olyannak, amilyen most

Orbán Viktor a migrációs helyzet kapcsán hangsúlyozta azt is, szerinte mi képesek leszünk arra, hogy egy közép-európai szövetségben olyannak megőrizzük Magyarországot, amilyen most. – Ha nem engedjük azt, hogy Brüsszel ránk erőltesse a migrációs paktumot, akkor meg tudjuk őrizni magunkat. Míg a nyugatiak behódoltak, addig nekünk lázadni kell – hangoztatta.

A migrációs paktummal kapcsolatban kifejtette: 30 ezer migráns befogadására alkalmas táborokat kellene létrehozni és amikor megnövekszik a migrációs nyomás, akkor Brüsszel fogja megmondani, hogy hány főt kell befogadni. Rámutatott, csak két út van: lázadás, vagy a behódolás és Magyarország nem az utóbbit fogja választani.

Orbán Viktor elárulta azt is, hogy augusztus második felében Horvátországban fog nyaralni, szerinte „minden magyarnak szüksége van arra, hogy egy évben egyszer lássa a tengert.” – A balliberális sajtót minden érdekli. Az, hogy én olyat csináljak, ami a balliberális sajtónak tetszik, arról már rég letettem – fogalmazott, majd hozzátette: kicsit pihenni kell, és kipihenve sikerül legyőzni az óbaloldal helyén létrejött új ellenzéket is jövőre.

Orbán Viktor azt is megosztotta a közönséggel, hogy a nyaralásán Spiró György Padmaly című könyvét fogja elolvasni, ami Táncsics Mihályról szól, talán a nyár végére átrágja magát rajta. A kormányfő azt is felfedte, hogy a kötcsei polgári pikniken, ami az Írország–Magyarország futballmeccset követő napon lesz, előadást fog tartani, ehhez addig 2-3 politikai könyvet is el kell olvasnia a vastag Spiró-köteten kívül. – Jó nyaralást kívánok mindannyiuknak! – búcsúzott Orbán Viktor.

