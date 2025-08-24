Győzelmek
1 órája
Orbán Viktor is gratulált újdonsült aranyérmeseinknek
Hét arannyal térhet haza a magyar csapat Milánóból.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Újabb 2 magyar arany!” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: a magyar férfi kajak kettes , Kurucz Levente és Nádas Bence, valamint a női kenu négyes, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia is győzött a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
„Gratulálunk minden bajnoknak! 7 aranyéremmel térhet haza a magyar csapat!” – zárta a bejegyzését a kormányfő.
