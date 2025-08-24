augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

15°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Győzelmek

1 órája

Orbán Viktor is gratulált újdonsült aranyérmeseinknek

Címkék#milánó#Orbán Viktor#aranyérmes

Hét arannyal térhet haza a magyar csapat Milánóból.

MW
Orbán Viktor is gratulált újdonsült aranyérmeseinknek

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Újabb 2 magyar arany!” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: a magyar férfi kajak kettes , Kurucz Levente és Nádas Bence, valamint a női kenu négyes, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia is győzött a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

 

„Gratulálunk minden bajnoknak! 7 aranyéremmel térhet haza a magyar csapat!” – zárta a bejegyzését a kormányfő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu