Interjú a PagerU-nak

1 órája

Orbán Viktor: a magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül

Az amerikai médiumnak, a PagerU-nak adott interjút a miniszterelnök. Orbán Viktor kifejtette, hogy Nyugat-Európa bajban van, mert elveszítette a kulturális kereszténységet is, Magyarország viszont a szuverén jogán védi a keresztény civilizációs alapjait.

MW
Orbán Viktor: a magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül

Orbán Viktor miniszterelnök a PagerU-nak adott interjút

Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

„A magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül. Mert ez a mi történelmi tapasztalatunk. Ezért választjuk szét az élő hitet és a keresztény kultúrát. Számunkra nyilvánvaló, hogy ha nincs kereszténység, akkor a nemzetnek sincs jövője” – idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.  

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az amerikai PagerU portálnak
Forrás: Magyar Nemzet/ PagerU

Azt hiszem, az emberek többsége osztja ezt a nézetet, még akkor is, ha nincs élő hitük

– mondta a miniszterelnök a PagerU-nak adott interjúban

A Nyugat bajban van, mert még a kulturális kereszténységet is elvesztették

– fejtette ki, és hozzátette, hogy 

Közép-Európából látjuk, hogy úgy döntöttek: úgynevezett vegyes társadalmakat építenek fel. Van egy keresztény hagyomány és még mindig élő keresztény közösség, és van egy növekvő muszlim közösség.

Magyarország vonatkozásában hozzátette:

Nem szeretnénk megváltoztatni országunk összetételét. Ez a magyar nemzet döntése. Szuverén jogunk alapján senki, még Brüsszel sem kényszeríthet rá minket arra, hogy megváltoztassuk.

Meg tudják tanítani a magyar fiataloknak, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hatással van rájuk az EU? – a miniszterelnök Melissa Streit ezen kérdésére is válaszolt. A részleteket ide kattintva olvashatja el. 

 

