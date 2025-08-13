Orbán Viktor: Európa, ideje felébredni! (videó)

A kormányfő szerint ezért van az, hogy a Vlagyimir Putyinnal folytatandó tárgyalás helyett nemzetközi bűnözőnek nyilvánítják az orosz elnököt, és „úgy kezelik, mint egy patás ördögöt”. Rámutat: ezáltal elzárják az utat a tárgyalás lehetősége elől, belemanőverezve Európát abba a helyzetbe, amelyben van, azaz hogy nincs tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, viszont az amerikaiak és az oroszok egymással abban vannak.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta stúdiójában

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A videóban szintén szereplő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a miniszterelnök gondolatait megerősítve hozzátette:

Oroszország atomhatalom, Ukrajna nem. Nem szabadna provokálni az oroszokat. Amit a magyar kisebbséggel csinál Ukrajna, az aljasság.

