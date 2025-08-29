Milliós összeget buknának a 25 év alattiak a Tisza-adóval

A Tisza Párt progresszív adórendszerre állna át, amely az átlagkeresetű fiatalok számára is jelentős többletterhet jelentene – írja a Mandiner.

A KSH friss adatai szerint a 20–29 évesek bruttó átlagbére 590 ezer forint, ami már a 22 százalékos kulcs alá esne. Egy ilyen fizetésnél a mostani nulla szja helyett havonta 129 ezer forintot kellene befizetni, ami évente több mint másfél millió forintos kiesést jelentene.

Sebestyén Géza, az MCC szakértője a Mandinernek úgy fogalmazott: ez a lépés „két évnyi béremelkedést enne meg”, vagyis a fiatalok nettó keresete visszaesne a két évvel korábbi szintre, miközben az árak nem csökkennének. A számítások szerint még 10 százalékos éves bérnövekedéssel is legalább három évbe telne, mire visszanyernék a mostani életszínvonalukat.