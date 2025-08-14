Menczer: Magyar Péternek csak saját maga számít (videó)

Szerinte az, hogy Magyar Péter lenézi a másik embert, az nem újdonság. Emlékeztetett: még a saját támogatóit is lenézi. „Büdösnek, meg k.csögnek, meg idiótának, már elnézést, meg agyhalottnak, meg ki tudja még mi mindennek nézi még a saját támogatóit is. Hát még a saját családját se vette semmibe. És csak ártott nekik” – sorolta. Menczer Tamás rámutatott:

Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga fontos számára, meg a gazdái. Ő is megkapja a választ a magyar emberektől jövő áprilisban.