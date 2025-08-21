Menczer Tamás: kitiltott ukrán kémmel fotózkodók terjesztik a hazugságot a magyar kormányról (videó)

A kormánypárti politikus által megosztott felvételen látható, amint Rácz András egy kijevi sétán teljes természetességgel jelenik meg Tseber Roland (Magyarországról kitiltott ukrán kém) mellett. Az Oroszország-szakértő ezt mondja a kamerába: „Teljesen véletlenül.” Tseber pedig hozzátette:

Kivel találkoztam egyébként Kijev központjában, és látom valamilyen Rácz nevű úriember.

Menczer Tamás ironikusan egy kérdést is megfogalmazott a felvételen látottakkal kapcsolatban.

Gyakran szoktál Kijevben Magyarországról kitiltott ukrán kémekkel kedélyesen sétálni, vagy ha netán nem, akkor ez csak Rácz Andrásra jellemző?

Menczer hozzátette, hogy Tseber Roland később „Tisza szigetet alapít, és a kör bezárult”.