Medvegyev összefoglalta az alaszkai csúcs tanulságait
Fordulópontknt értékelte az orosz elnök bizalmasa a Trump–Putyin-találkozót. Az Origo hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy Dimitrij Medvegyev öt pontban foglalta össze az alaszkai csúcs legfontosabb eredményeit.
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese
Forrás: Sputnik / AFP
Fotó: Yekaterina SHTUKINA
Medvegyev értékelte az alaszkai csúcsot. Véleménye szerint szerint helyreállt a legmagasabb szintű párbeszéd mechanizmusa, és Putyin részletesen ismertette az orosz–ukrán háború lezárásának feltételeit Trump elnökkel. A Fehér Ház vezetője a megbeszélés után egyelőre elállt a nyomásgyakorlás fokozásától, a felelősséget pedig Kijevre és Európára hárították át – írta meg az Origo.
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi államfője a Telegram-csatornájánaz augusztus 15-i, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót értékelte.
