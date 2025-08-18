augusztus 18., hétfő

Mindent a hatalomért

58 perce

Fülöp Attila: gyerekek a Tisza Párt vezérének könnyen helyettesíthető eszközök

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt vezérének a gátlástalan hatalomvágyára hívta fel a figyelmet. „Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik” – írta Fülöp Attila.

MW
Fülöp Attila: gyerekek a Tisza Párt vezérének könnyen helyettesíthető eszközök

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

„Az a brutális támadás, amivel (Magyar Péter – szerk. megj.) már egy éve támadja a gyermekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba” – idézte a Magyar Nemzet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárának a Facebook-bejegyzését. 

Számára a gyerekvédelem csak egy véres kard, amivel üthet, vághat, apríthat, bármi áron.

– tette hozzá az államtitkár. 

„Tegnap egy műsorban gyermekvédelemmel kapcsolatban fogalmaztak meg ismét régi és kivizsgált állításokat. A tények: minden, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tudomására jutott esetben a belső vizsgálatot haladéktalanul lefolytatja. 

A gyerekbántalmazás bármely formájával szemben zéró toleranciát alkalmazunk – tavaly összesen 1030 feljelentést tett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

A konkrét felmerült gyanúk kapcsán a szükséges hatósági feljelentéseket kivétel nélkül megtette az intézmény, öt eljárást indított. A műsorban nyilatkozó – azóta már nem ott dolgozó – kollégák által és a velük szemben megfogalmazott esetekben egyaránt” – fogalmazott.

Mi rendet akarunk és segítséget nyújtani

 – hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki pontokba szedte az intézkedéseket., amelyeket ide kattintva tud elolvasni.  

 

 

