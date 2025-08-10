augusztus 11., hétfő

Pénzlehúzó akció

Tegnap, 7:00

Ismét kéregetésbe kezdett a Tisza Párt

Címkék#tagság#biznisz#Magyar Péter#kiadvány

A Tiszás sodrófa, póráz és lépések megvásárlása után itt az újabb kéregető akció. A politizálás pénzre váltása jól jövedelmező biznisz Magyar Péternek.

MW
Ismét kéregetésbe kezdett a Tisza Párt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Újra a saját híveitől kéreget a Tisza Párt, amihez ezúttal a Rendszerváltás újságja elnevezésű kiadványuk adta az apropót – írja a Magyar Nemzet.

A szimpatizánsoknak kiküldött e-mailek tanúsága szerint azért kérik az újabb adakozást, hogy az online térben is több embert érhessenek el hirdetéseikkel, videókkal, valamint posztokkal.

A lap cikke szerint Magyar Péter pártja azt írta a híveknek, hogy

  • 4000 forintból 800 embert,
  • 7500 forintból 1500 embert,
  • 15000 forintból pedig 3000 embert érnek el.

Magyar Péter pártjának eddig is jól jövedelmező biznisz volt a politizálás, ugyanis

a Tisza Párt webshopjából, valamint a rendszerváltó tagság előfizetőiből hatalmas összegekre tettek szert.

További részletekért kattintson.

 

