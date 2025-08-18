augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tények

35 perce

A fehérvári kórház orvosigazgatója üzent a rémhírterjesztőknek

Címkék#fehérvári kórház#Magyar Péter#víz

Hamarosan újra iható lesz a víz a székesfehérvári kórházban – közölte a Hír Tv-vel a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója. Lőrincz Ákos, azt kérte, hogy senki se terjesszen ezzel ellentétes álhíreket a fehérvári kórházban lévő állapotokról.

MW
A fehérvári kórház orvosigazgatója üzent a rémhírterjesztőknek

Magyar Péter rémhíreket terjesztett a szeékesfehérvári kórházban levő állapotokról

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„A múlt héten péntek éjszaka az utolsó fertőtlenítő lépés is megtörtént, úgyhogy jelenleg a mintavételek időszakában vagyunk. Valamikor a hét folyamán remélhetőleg beépítésre kerül a vízvezeték rendszerbe egy fertőtlenítő gép, ami alacsony koncentrációban fogja kezelni az épületének a vízvezeték hálózatát és azt reméljük, hogy ezzel teljes lesz a védelem, amit a betegeinknek, kezeltjeinknek biztosítani tudunk” – idézte a Magyar Nemzet Lőrincz Ákos  orvosigazgató Hír Tv-nek adott nyilatkozatát. 

Magyar Péter, Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója
Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója
Forrás: Hír TV

A lap felidézte, hogy 

Magyar Péter korábban rémhíreket terjesztett a székesfehérvári kórházról. 

A Tisza elnöke azt állította: „nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el”. A Tisza elnöke csütörtökön a kórházhoz vonult, ahol műbalhét rendezett.  

Az üggyel kapcsolatosan megszólalt Takács Péter egészségügyi államtitkár 

 – az ezzel kapcsolatos részletekről is részletesen beszámol a cikk, amit itt tud elolvasni

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu