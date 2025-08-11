40 perce
Magyar Péter kiadványa: képekbe csomagolt valóságferdítés
A Tisza Párt nyolcoldalas kampánykiadványa színes képekkel és hangzatos jelszavakkal próbálja elfedni, hogy programja valójában a régi baloldali kudarcok újracsomagolt változata. A nyugdíjasoktól a devizahitelesekig minden társadalmi csoportnak ígérnek, ám konkrét pénzügyi háttér és megvalósítható terv nélkül.
Vagyonelkobzás, nevét nem vállaló „szakértők” és hatalmas ígéretek: ezt tartalmazza a Tisza Párt röplapja
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Megjelent a Tisza Párt kampánymenedzsere által jegyzett, nyolcoldalas propagandaanyag, amely már az első oldalon Magyar Péter fotójával indít. A képen a pártelnök pózol, miközben gondosan ügyeltek rá, hogy ne derüljön ki: beszédére a helyszínen alig voltak kíváncsiak. A kiadvány teljes terjedelmében három fotón szerepel a pártvezető − derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.
Az első oldalon található cikkben Magyar Péter Székesfehérváron tartott beszédéből közöltek egy gyors összefoglalót.
Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári KörrelA Tisza Párt vezére a hazugságai miatt tart a valótlanságok elleni fellépéstől.
A következő lapon pedig elindul a megállíthatatlannak tűnő ígéretcunami, amelynek egyetlen jól látható célja a szavazatszerzés. Ennek részeként a Tisza Párt a szebb napokat látott Jobbik témáját lenyúlva a devizahitelesek helyzetének rendezésével kampányol, azonban az írásból kiderült, havi 100 ezer forintos jóvátételt adnának a károsultaknak, amelyet erkölcsi jóvátételnek neveznek. Azonban az nem világos, hogy ezt az extra juttatást milyen forrásból, pontosan hány ember számára és milyen időszakra folyósítanák.
Szintén hatalmas ígéreteket fogalmaztak meg a propagandakiadványban a lakhatással kapcsolatban, erről bővebben ITT olvashat.