Kocsis Máté: Magyar Péterék legújabb bukásával mindenkinek tisztában kell lennie

Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit - írta közösségi oldalán Kocsis Máté

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Hozzátette: de mit is jelentenének a magyar munkavállalók számára a Tarr Zoltán alelnök és a Tisza Párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron által felvázolt adóemelési tervek?

Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van.

A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.

Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni!

- írta Kocsis Máté.