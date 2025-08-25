augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fidesz

37 perce

Kocsis Máté: választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek

Címkék#ellenzék#Magyar Péter#Kocsis Máté#Fidesz#baloldal#kormánypárt

A baloldal jóslata még sosem jött be.

MW
Kocsis Máté: választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

Hiába mondogatja az ellenzék folyton, hogy a kormánypártok attól rettegnek, elveszítik az épp soron következő választást, a végén sosincs igazuk – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, írja a Magyar Nemzet. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője legfrissebb Facebook-bejegyzésében azt írta:

12 éve rettegünk az ellenzék szerint. De a választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek. Úgy látszik, akkor már nem félünk.

A lap cikke szerint köztudott, a baloldal állandóan azzal próbál erőt demonstrálni, hogy a Fidesz garantáltan el fogja veszíteni a választást. Ezzel próbálkozott már Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Márki-Zay Péter is, most pedig Magyar Péter számolja vissza a napokat az országgyűlési választásig, azt hangoztatva, aznap majd elbukik az Orbán-kormány. Eddig egyiküknek sem volt igaza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu