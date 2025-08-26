48 perce
Kiszivárgott Magyar Péterék terve – szja-emelésre készülnek
Több adót fizetnének már az átlagos jövedelemmel rendelkezők is, de azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből – írja a Magyar Nemzet. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.
Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.
A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1 millió 137 ezer ember döntő többsége – több, mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.
Az ígéret szép szó...
A konzultációról Magyar Péter akkoriban még úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Az Index a cikkben emlékeztet, ez azt jelentené, hogy a Tisza közel 2000 milliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen.
Magyar Péter emellett a radikális áfa-csökkentést is belengette híveinek, Nemzet Hangja konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az „egészséges élelmiszerek” forgalmi adójának 5 százalékra csökkentése is elsöprő, 90 százalék feletti támogatást kapott.
Ezekhez képest az szja csökkentésére vonatkozó terv mindössze 81,9 százalékos támogatottsága még alacsonynak is mondható. Ennél kisebb arányban ugyanis csak Ukrajna EU-tagságára (58 %) voksoltak a Tisza szimpatizánsai. Ennek az oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy a Tisza Párt követői között sok az elkötelezett ellenzéki, akiket régóta a többkulcsos adó igazságosságáról, és bevezetésének szükségességéről igyekeztek meggyőzni a baloldali pártok „óellenzéki” politikusai.
Az Index birtokába került dokumentumból kiderül, hogy valóban a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezheti Magyar Péter pártja.
A megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.
A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálására, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.
A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői ezután a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják.
A dokumentum szerint:
- évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja;
- az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek;
- míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.
Mindez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkezők is bekerülnének.
Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.
Az Index a fenti dokumentum hitelességével kapcsolatban kiemelte, hivatalos fejléc, pecsét vagy kézzel írt aláírás hiányában nem állt módukban megállapítani, ám a Tisza Párt gazdasági terveire rálátó források egybehangzóan megerősítették, hogy valóban többkulcsos szja bevezetésében gondolkoznak Magyar Péterék.
A lap információja szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját a birtokukba került feljegyzésben is megemlített Dalnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Értesüléseik szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.
Egy másik forrás szerint ez az anyag azért készülhetett, mert Dalnoki Áron és munkacsoportja is tisztában van vele, hogy egy ilyen mértékű szja-emelés politikailag igen kellemetlen lehetne Magyar Péter számára. Különösen azután, hogy a Nemzet Hangja konzultációban még a jelentős csökkentés ötlete szerepelt. A pártvezetésben viszont aggódnak amiatt, hogyan fogják mindezt kommunikálni a társadalom felé.
Nem jön ki a matek?
A lap azt írta: a gazdasági program megalkotásával megbízott szakemberek ugyanakkor előre jelezték Magyar Péternek, hogy muszáj lesz valamit lépni a választási ígéretek megvalósításához, mert „a végén ki kell jönnie a mateknak”.
Mindez a feszültség a pártvezetés számára készített feljegyzésből is kiolvasható. A dokumentum szerzői több helyen hangsúlyozzák, hogy a politikai kommunikációt hogyan érinthetik a terveik.
„Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel” – fogalmaznak a dokumentum szerzői. A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja ugyanakkor rögtön javaslatot is tett arra, hogyan enyhítsék a politikai feszültséget. Az áfa esetében egy 2-3 százalékos csökkentést javasolnak, amelynek megfelelő kommunikálása elterelné a figyelmet a jelentős szja-emelésről.
Kérdés, vajon a többkulcsos adó bevezetése hivatalosan is bekerül-e a Tisza Párt programjába. Magyar Péter egyelőre ugyanis viszonylag kevés konkrétumot árult el arról, miként szeretné növelni a bevételeket. Márpedig az eddig beígért intézkedések fedezetét valahonnan elő kell majd teremtse a Tisza Párt – írta a lap.