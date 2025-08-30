Ki fizette Magyar Péter nyári szórakozását?

Igazi bakancslistás nyarat tudhat maga mögött Magyar Péter, és úgy tűnik, az önfeledt élményszerzés simán belefért a Tisza Párt büdzséjébe is. A pártvezér ugyanis nem szégyenlősködött, kvadozás és sétarepülés mellett láthattuk oldtimert vezetni is, miközben önmagát a nép egyszerű fiának definiálva kérte számon Orbán Viktort a nyaralása miatt. De vajon ki fizette Magyar Péter látványos élményeit? – tette fel a kérdést a Hír Tv riportere a Célpont című műsorban.

Pillecukor és oldtimer

A Hír Tv emlékeztet, a Tisza Párt elnöke összekötötte a kellemest a hasznossal, és hakniturnét csinált a vakációjából: egyik nap egy oldtimer fulladt le alatta, máskor nevetgélve sütögette a pillecukrot,

ám a fontos politikai kérdések megválaszolása helyett a jól bevált taktikát választja: a hergelést.

Amíg Magyar Péter a miniszterelnököt kérte számon nyaralása miatt, addig saját, hónapokig tartó vakációjának költségei körül számos kérdés merül fel. A Mandiner számításai szerint a tiszás vezér vakációzása (mindent alulbecsülve) körülbelül húszezer euróba, azaz csaknem nyolcmillió forintba kerülhetett.