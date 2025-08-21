augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kényszersorozás

1 órája

Munkába igyekvőt vettek üldözőbe az ukrán emberrablók

Címkék#gázspray#kényszersorozás#TCK#Ukrajnában

Ukrajnában mindennaposak az emberrablóknak nevezett tobozók, a TCK brutális visszaélései. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy egy férfit, aki munkába igyekezett éppen, a járókelők mentettek meg a kényszersorozástól

MW
Munkába igyekvőt vettek üldözőbe az ukrán emberrablók

A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában, a TCK emberei senkinek nem kegyelmeznek

Forrás: Anadolu Agency via AFP

Fotó: Narciso Contreras

A Poltavai régióban egy férfit próbáltak elvinni a katonai toborzóközpont munkatársai, miközben az illető éppen munkába tartott. Szemtanúk szerint a TCK emberei gázspray-t is bevetettek, miután a járókelők közbeléptek az incidensnél. Az eset újabb példája annak, hogy Ukrajnában a frontra próbálnak vinni mindenkit, aki mozgósítható – adta hírül a lap. 

Egy újabb, a lakosság körében felháborodást kiváltó kényszersorozásos esetről is beszámolnak. 

Horishni Plavniban 

egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak. 

A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült. Az incidens komoly felháborodást váltott ki a város lakói között.

A teljes cikkért kattintson

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu