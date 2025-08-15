Kényszersorozás Ukrajnában: határozott fellépéssel akadályozta meg elhurcolását egy férfi (videó)

A TCK emberei a nyílt utcán, munka közben közelítették meg a férfit, és megpróbálták elfogni, ahogy ők nevezik az erőszakos besorozási módszereket. Csakhogy a kiszemelt férfi ezúttal nem ijedt meg: határozott fellépéssel megakadályozta, hogy a sorozókommandó elhurcolja − adta hírül a Magyar Nemzet.

Az esetet szemtanúk is rögzítették, a felvételek futótűzként terjednek az ukrán közösségi médiában, ahol napról- napra egyre többen bírálják a sorozóközpontok módszereit.