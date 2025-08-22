Kényszersorozás: újabb sokkoló felvétel került elő

Odesszában újabb megdöbbentő jelenetet rögzítettek: egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre, és el akarta venni a telefonját, amellyel a lány a történteket videózta. A felvétel gyorsan terjed, és újra ráirányítja a figyelmet az ukrán kényszersorozások körüli botrányokra – számolt be róla az Origo.